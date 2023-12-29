شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الفردية وشخصيات أبطال "حالة خاصة" قبل عرضه الأربعاء على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة watch it الإلكترونية خلال الأيام الماضية الحملات الدعائية والترويج لمسلسل "حالة خاصة"، أحدث إنتاجات المنصة، المقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

وكشفت منصة watch it عن البوسترات الفردية لباقي أبطال العمل، بعد طرح البوستر الرسمي، بالإضافة إلى الكشف عن أسماء شخصيات الأبطال، والتي نستعرضها لكم خلال السطور التالية:

ويلعب طه دسوقي دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب اماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته، بينما يجسد الفنان نبيل علي ماهر دور "جميل"، صاحب المكتبة التي يرتادها نديم ويصبح صديقه.

أما الفنان على السبع يجسد شخصية "يوسف"، والفنان أحمد الأزعر يقوم بدور "خالد"، والفنانة لينا إيهاب بشخصية "ندى"، والفنانة وئام مجدي في دور " عبير".

مسلسل "حالة خاصة" بطولة غادة عادل، طه دسوقي، أحمد طارق، حسن أبو الروس، هاجر السراج، أحمد الأزعر، وئام مجدي، على السبع، نبيل علي ماهر، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، الطفل آدم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.



نبيل علي ماهر



وئام مجدي



أحمد الأزعر



على السبع



لينا إيهاب



آدم النحاس



آدم وهدان