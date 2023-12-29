شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم رئيسًا شرفيًا لمهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الجمعية المصرية العربية للثقافة والفنون، وهي الجهة المسئولة عن مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة، الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا شرفيًا للمهرجان في دورته الثامنة والتي من المقرر إقامتها شهر أبريل المقبل.

من ناحية أخرى ترأس المهرجان في دوراته السابقة قامات فنية كبيرة "الناقد علي أبو شادي، المخرج محمد عبدالعزيز، الفنان القدير الراحل محمود ياسين، الفنان محمود قابيل، الفنان الراحل سمير صبري، الفنان القدير حسن يوسف، مدير التصوير د. رمسيس مرزوق.

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبد المنعم عن سعادته الكبيرة بهذا الترشيح وقال: شرف كبير لي أن أترأس الدورة الثامنة من مهرجان كام الدولي للأفلام القصيرة وأكون ضمن القامات الفنية الكبيرة الذين ترأسوا هذا المهرجان خلال 7 دورات سابقة.

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة للشئون الفنية يقوم اليوم بتنظيم حفل رأس السنة وذلك تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني وبحضور السيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما أن الإدارة المركزية للشئون الفنية أقامت حفل "5000 و 50 سنة عبور" بمناسبة إنتصارات أكتوبر والتي أحياها النجم الكبير علي الحجار والتي أقيمت على مسرح السامر بالعجوزة.