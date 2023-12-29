إطلالة ساحرة لـ مايا دياب بالأحمر من وحي الأعياد-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب على متابعيها بإطلالة مميزة خاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة.

وتألقت مايا بفستان أحمر ناري تميّز بفتحة من الناحية اليمنى وجاء بكمّين طويلين ومقفل عند الصدر بياقة عالية حمراء وتميّز ببساطته لكنه أبرز جمال قوام مايا.

والصورتان اللتين نشرتهما مايا من إطلالتها اليوم بدت فيهما وهي جالسة على كنبة وقد صففت شعرها بأن اختارت تسريحة متموجة لكنها أبعدت شعرها قليلاً عن وجهها باستخدام رذاء الشعر.

وطبقت مايا ماكياجاً ملائماً ووضعت ظلال عينين وردياً واللون نفسه طبقته على أحمر الشفاه ووضعت أكسسوارات ثمينة منها قرطين طويلين متدليين وخواتم وعلقت :"برموز تعبيرية لنجمة الميلاد وقلب أحمر وهدية كدلالة على موسم الأعياد.



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