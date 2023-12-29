ميرنا وليد - بيروت - انتهز رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ فرصة تواجد الممثلين كريم عبد العزيز ومحمد إمام وماجد الكدواني في الرياض ووثق لقاءه بهم عن طريق التقاط صور تذكارية مع كل منهم وأخرى جماعية نشرها في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

ويعرض لـ محمد إمام في دور العرض السينمائي فيلم "أبو نسب" الذي بدأ عرضه أمس الخميس بالدول العربية، وهو من بطولته إلى جانب نخبة من الممثلين ومنهم ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويعرض لـ كريم عبد العزيز حاليا في السعودية مسرحية تحمل اسم السندباد والتي تدور أحداثها حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة العرض بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، ومن إخراج أحمد الجندي.



كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز وماجد الكدواني برفقة تركي آل الشيخ في الرياض-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.