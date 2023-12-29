ماثيو بيري كان يواعد فتيات صغيرات وهكذا كان يستغلهن لتعاطي المخدرات

ميرنا وليد - بيروت - تقول المصادر إن نجم مسلسل Friends الراحل ماثيو بيري كان يحصل على المخدرات من علاقات أصغر سناً على أحد تطبيقات المواعدة حتى عندما كان تحت رعاية فريق التمريض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وادعى الممثل في مذكراته لعام 2022 أنه أصبح جسمه خالياً من المخدرات أخيرًا، بعد عدة محاولات فاشلة للتعافي وبتكلفة شخصية قدرها 9 ملايين دولار.

ولكن،

وقد تمكن بيري من الحصول على علاقات غير رسمية تمرر إليه المخدرات غير المشروعة دون اكتشافها، كما توضح المصادر :"كان يقابل فتيات عبر تطبيقات المواعدة ويطلب منهن القدوم إليه. كان هناك عدد كبير منهن اللواتي تتراوح أعمارهن بين 21 و 25 عامًا التقى بهن من خلال التطبيق وكن يجلبن معهن المخدرات، كان في الغالب أوكسيكونتين "مسكن قوي للألم الأفيوني" وقال المصدر لصحيفة ديلي ميل البريطانية : "كان يحصل أيضًا على مخدرات غير مشروعة من صديقاته القديمات، وكان هناك نوع من الشبكة".

كان يتسكع معهن ثم يقول: "هل يمكنك أن تحضري لي شيئًا؟" يمكنه إقناع الناس بأنه لن يرتكب أي خطأ. ويعتقد أنه سيخبر الفتيات أنه يحتاج إلى الأدوية لعلاج آلامه. في النهاية سوف يحرقها وينتقل إلى المرحلة التالية.

"عندما يكون الممرضون أو المرافقون في منزل شخص ما، ليس لديهم نفس الأذونات الموجودة في مؤسسة "إعادة التأهيل".، لا يمكنهم تفتيش الزوار بحثًا عن المخدرات.

وأضاف المصدر: "مذكراته هي قصة قيمة حقًا عن الطبيعة الحقيقية للإدمان". "لقد كان إنسانًا يحاول يائسًا أن يتخلص من إدمانه، لكنه لم يستطع أن يتعافى، وواجه المستقبل الرهيب الذي يأتي للعديد من المدمنين."

وعُثر على بيري ميتاً عن عمر يناهز 54 عاماً في حوض الاستحمام الساخن بمنزله في أكتوبر/تشرين الأول بعد تناول جرعة زائدة من الكيتامين.(ترجمة الفن)