ألبوم "مكانك" لـ عمرو دياب الأعلى استماعاً عقب طرحه بـ 24 ساعة

ميرنا وليد - بيروت - تصدر ألبوم "مكانك" للفنان المصري عمرو دياب قائمة الأعلى استماعاً على مستوى الوطن العربي وذلك عقب طرحه بـ 24 ساعة .



وكان عمرو دياب قد طرح على مدار يوم أمس 12 أغنية من ألبومه الجديد مكانك وهي :

"بيوحشنا" من كلمات تامر حسين، لحن مدين ، توزيع أحمد إبراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم .

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش" بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"ما بتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.