بالصورة - هشام ماجد يكشف موعد طرح فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة "

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري هشام ماجد صورة تجمعه بالممثلة هنا الزاهد من كواليس فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" وعلق قائلاً : "عالعيد الصغير إن شاء الله "
وكان أبطال فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" قد استأنفوا عمليات تصوير الفيلم منتصف يوليو/ تموز الماضي، وذلك بسبب انشغالهم بتصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني الأخير.
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول مهندس معماري يعيش حياة تعيسة مع زوجته، ويتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.
ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب هشام ماجد وهنا الزاهد، كل من: بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، والطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي.
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