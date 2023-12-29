بالفيديو - إلهام شاهين: "سنة 2023 كانت حلوة على المستوى الشخصي ومليئة بالتكريمات "

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين فيديو يجمع عدد من التكريمات التي حصلت عليها خلال هذا العام، وعلقت الهام شاهين قائلة : "الحمد لله سنة 2023 كانت سنة حلوة على المستوى الشخصي مليئة بالتكريمات والجوائز عن تاريخي الفني و عن شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو الذي سعدت جدا جدا بردود أفعال الجمهور في مصر و في كل بلد إلتقيت فيه

وتابعت " شكرا جمهوري الحبيب الذي يشجعني دائما .

. وأتمنى أن أستمر في تقديم أعمال فنية تسعدكم وأكسب دائما ثقتكم .. سنه حلوة يارب على كل العالم مليئة بالمحبة والسلام والأمان ."