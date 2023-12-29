ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية إلهام شاهين فيديو يجمع عدد من التكريمات التي حصلت عليها خلال هذا العام، وعلقت الهام شاهين قائلة : "الحمد لله سنة 2023 كانت سنة حلوة على المستوى الشخصي مليئة بالتكريمات والجوائز عن تاريخي الفني و عن شخصية سوسو في مسلسل ألفريدو الذي سعدت جدا جدا بردود أفعال الجمهور في مصر و في كل بلد إلتقيت فيه
وتابعت " شكرا جمهوري الحبيب الذي يشجعني دائما .
. وأتمنى أن أستمر في تقديم أعمال فنية تسعدكم وأكسب دائما ثقتكم .. سنه حلوة يارب على كل العالم مليئة بالمحبة والسلام والأمان ."
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - إلهام شاهين: "سنة 2023 كانت حلوة على المستوى الشخصي ومليئة بالتكريمات " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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