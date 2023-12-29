حلمي بكر في حالة صحية متدهورة بمنزله بسبب تعرضه للنصب

ميرنا وليد - بيروت - تدهورت جالة الموسيقار المصري حلمي بكر الصحية بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة بعد استيلاء مدير أعماله على أمواله، التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه.



وأشارت سماح القرشي زوجة بكر إلى أن زوجها يعاني منذ أيام من توقف كامل لحركة قدميه، مؤكدةً أنه ليست لديه أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الحديث، وأنه ما زال يتذكر كل شيء حوله، ويتحدث في الفن وفي كامل قواه العقلية.

مشددة على أن هذا الحادث حدث جاء نتيجة الصدمة القوية التي تعرض لها.

وكان بكر أوضح سابقاً أن الأطباء أكدوا له أن سبب مرضه هو حالته النفسية السيئة، داعياً الله أن يمنّ عليه بالشفاء، حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى.

وقال بكر: "بطلب من ربنا الشفاء، أنا دخلت المستشفى على رجلي وخرجت على عجلة، رجلي حرقاني على طول، ولما عملت التحاليل، الدكاترة قالولي مفيش حاجة عندك أنت نفسياً مش مظبوط، ولما ربنا يريد تاني هقف على رجليّ، والحمد لله حب الناس بيهون جزء من نفسيتي".