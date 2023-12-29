بيلين اكيل تتجول في السعودية وهي تستمع إلى إحدى أغنيات عبد المجيد عبد الله-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وصلت النجمة التركية بيلين اكيل إلى السعودية أمس الخميس وكانت تتجول برفقة زوجها وأصدقائهما في السيارة في شوارع المملكة قبل أن يتوجهوا إلى أحد الأماكن.



واللافت أن بيلين كانت منطربة وهي تستمع غلى إحدى أغنيات الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله في السيارة وقد شاركت مقطع فيديو يوثق الأمر في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي ضمن خاصية القصة.

وكان واضحاً في مقاطع الفيديو التي نشرتها أن الأغاني التي اختاروها، كانت "رهيب - ارجع أبيك وغيرها"، وكانت بيلين تحاول شرح كلمات الأغنية للمتابعين باللغة التركية.

وقبل وصولها إلى السعودية شاركت بيلين متابعيها بمقطع فيديو يظهرها مع زوجها داخل الطاشرة وعلقت عليه :"في طريقي إلى الرياض، فعلت ما فعلته مرة أخرى".