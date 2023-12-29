بدء احتفال قصور الثقافة بالعام الجديد على مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل، فعاليات الحفل الفني، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد .

يقام الحفل على مسرح السامر بالعجوزة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الذى رحب بالحضور ، وعلى رأسهم المحاسب عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة.



جاء ذلك فى حضور الدكتور هانى كمال والعديد من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.



بداء الحفل الذى تنقله قناة الحياة بالسلام الوطني ، ثم كلمة للفنان تامر عبدالمنعم.

وبدأت الفقرات والفعاليات الفنية، منها عرض لفرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.