فن ومشاهير

بدء احتفال قصور الثقافة بالعام الجديد على مسرح السامر

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل، فعاليات الحفل الفني، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالعام الميلادي الجديد .

يقام الحفل على مسرح السامر بالعجوزة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، الذى رحب بالحضور ، وعلى رأسهم المحاسب عمرو البسيوني، رئيس هيئة قصور الثقافة.

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جاء ذلك فى حضور الدكتور هانى كمال والعديد من قيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

 

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بداء الحفل الذى تنقله قناة الحياة بالسلام الوطني ، ثم كلمة للفنان تامر عبدالمنعم.

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وبدأت الفقرات والفعاليات الفنية، منها عرض  لفرقة أغاني الشباب، بالإضافة إلى صولوهات إيقاعية وغنائية تقدمها فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المايسترو عزت بسيوني.

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يتضمن الحفل عدة فقرات ترفيهية، وباقة متنوعة من الاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل تقدمها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، وعدد من الأغاني الأخرى الخاصة بليلة رأس السنة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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