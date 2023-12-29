مكان حفل دوللي شاهين ليلة رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة دوللي شاهين، لإحياء حفل غنائي ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر بمنطقة أكتوبر، وتجرى الآن حاليًا بروفات حفلها.

ومن المنتظر أن تقدم دوللي، خلال الحفل العديد من المفاجآت لجمهورها، خاصة وأنها طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "حوش الدلع " وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية «حوش الدلع» من كلمات دوللي شاهين وألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز شريك النجاح في أغنية ننه، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

يذكر أن، أحدث اعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حكاية بن» وأغنية «حبيبتي ياأمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية:



يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش

بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف

دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش

عاملي فيها متدلع لاء حوش