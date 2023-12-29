إنجي وجدان تنتهي من تصوير فيلم "جبل الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

انتهت الفنانة إنجي وجدان من تصوير دورها في فيلم "جبل الحريم"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي مع بداية العام الجديد.

وأعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بهذه التجربة، وقالت في بيان صحفي: "الفيلم تجربة جديدة وحلوة وأدعم المرأة من خلاله حيث أن العمل يناقش عدة مشكلات نسائية والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق".

فيلم "جبل الحريم" بطولة: وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، أميرة العايدي، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق أمام الكاميرا.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة إنجي وجدان هو فيلم "بلوموندو" بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نور الدين ومحمود حافظ وهاجر أحمد ومحمد محمود وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف شرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.