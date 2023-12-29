مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز يودعان عام 2023 برحلة إلى الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الممثل الأمريكي مايكل دوجلاس عن تواجده في الهند مع زوجته الممثلة كاثرين زيتا جونز وعائلته احتفالًا بانتهاء عام 2023.

ونشر "دوجلاس" صورا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يلتقط عددا من الصور التذكارية مع أسرته وعلق قائلا: "أنا وعائلتي نتمنى لكم نهاية سعيدة لآخر أسبوع في العام".

وتم تكريم "دوجلاس" مؤخرًا بجائزة "السعفة الذهبية" من مهرجان كان السينمائي الدولي تكريمًا لمسيرته السينمائية بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ويشارك "دوجلاس" ضمن فريق عمل مسلسل الرسوم المتحركة "What If" إنتاج شركة "ديزني"، ويعرض المسلسل حاليًا على منصة "ديزني".

يذكر أن مايكل دوجلاس يشارك بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل الإثارة "Franklin"، وفيلم "Blood Knot".