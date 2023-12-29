تركي آل الشيخ يكشف عن القنوات الناقلة لحفل محمد عبده: "لم يسبق هذا العدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج لحفل الفنان محمد عبده والمقرر إقامته على يومين أولها مساء اليوم الجمعة والثاني غدًا السبت ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وكشف "تركي" عن القنوات الناقلة للحفل المرتقب عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله نقل الحفل من قبل العديد من القنوات الفضائية إلى جانب القنوات الإذاعية وعلق قائلا: "القنوات الناقلة للحفل، لم يسبق هذا العدد".

ونشر "تركي" مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية من بروفات الفنان محمد عبده وعلق قائلا: "ليلة للتاريخ من التاريخ".

كما أعلن "تركي" عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".

يذكر أن تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة.