كواليس واستعدادات ضخمة لحفل محمد عبده احتفالًا بيوبيله الماسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن كواليس واستعدادات ضخمة تجرى على قدم وساق من أجل حفل تكريم الفنان محمد عبده احتفالًا باليوبيل الماسي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" كشف خلاله عن تجهيزات حفل الفنان محمد عبده والذي سيقام على يومين هما اليوم الجمعة 29 وغدًا السبت 30 ديسمبر وعلق قائلا: "حفل للتاريخ وبس".

وكشف "تركي" عن القنوات الناقلة للحفل عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلاله نقل الحفل من قبل العديد من القنوات الفضائية إلى جانب القنوات الإذاعية وعلق قائلا: "القنوات الناقلة للحفل، لم يسبق هذا العدد".

كما أعلن "تركي" عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده بالكامل وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".