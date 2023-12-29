صلاح عبدالله عن تشجيع زوجي ابنتيه للأهلي: "كان نفسي أغيظهم زي ما بيغيظوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير صلاح عبدالله عن مشاهدته لمباراة النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري الذي أقيم مساء أمس أمام فريق فيوتشر على ملعب ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ونشر "صلاح عبدالله" صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وأوضح خلالها متابعة سير المباراة مع زوجي ابنتيه وعلق قائلا: "إمبارح شفت الماتش مع جوزين بناتي الأهلاوية المتعصبين وفرحت لفرحتهم مع إني بصراحة كان نفسي أغيظهم زي ما بيغيظوني وبالذات لأن الفريقين مصريين وعلى فكرة مراتاتهم زملكاوية زيي بس اخر عنقودي وأحفادي طلعوا زيهم".

وحرص الفنان صلاح عبدالله على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأدلى بصوته وسط فريق مسلسل "العتاولة" في الإسكندرية ونشر صورا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: " العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا فى كل ناحية وكل وقت وكل حال".

يذكر أن صلاح عبدالله يشارك ببطولة فيلم "الإسكندراني" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية منهم أحمد العوضي، حسين فهمي، محمد رضوان، زينة، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف والمقرر عرضه مطلع شهر يناير المقبل.