احتفالا بيوبيله الماسي.. وصول محمد عبده إلى المسرح استعدادا لإحياء حفله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استقبل سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة "روتانا" الفنان الكبير محمد عبده استعدادًا لإحياء حفله الغنائي مساء اليوم الجمعة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" على "انستجرام" مقطع فيديو من وصول الفنان محمد عبده وسط استقبال حافل من منظمي الحفل وعلقت على الفيديو قائلة: "وصول فنان العرب محمد عبده للقاء أحبته وعشاقه للاحتفال بالليلة التاريخية الأولى من ليلتي اليوبيل الماسي".

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" كشف خلاله عن تجهيزات حفل الفنان محمد عبده والذي سيقام على يومين هما اليوم الجمعة 29 وغدًا السبت 30 ديسمبر وعلق قائلا: "حفل للتاريخ وبس".

كما أعلن "تركي" عن نفاد تذاكر حفل الفنان محمد عبده باكامل وعلق قائلا: "60 عامًا من العطاء الفني، نحتفل يوم 29 و30 ديسمبر باليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده بليلتين الأولى مع الأوركسترا وفيها أجمل ما غنى من أعماله، والليلة الثانية مخصصة للأغاني الشعبية، ليلتين للتاريخ".