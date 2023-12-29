احتفالا باليوبيل الماسي.. محمد عبده يفتتح حفله بأغنية "صوتك يناديني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، افتتح "فنان العرب" النجم محمد عبده، حفله المُقام بمناسبة الاحتفال بيوبيله الماسي، على المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض، بأغنية "صوتك يناديني".

"صوتك يناديني" كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان محمد عبده، ويقود الفرقة الموسيقية في الحفل المايسترو وليد فايد.

شهد الحفل تقديم فيلم تسجيلي عن مسيرة محمد عبده، سرد بداياته الفنية وأهم المحطات في حياته، وتحدث خلاله عدد كبير من نجوم الوطن العربي في الموسيقى، بينهم: عبادي الجوهر، أنغام، عبدالله الرويشد، ماجد المهندس، نبيل شعيل، المايسترو هاني فرحات وأصالة.