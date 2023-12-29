أول ظهور لابنة ماجدة زكي في عيد ميلاد والدتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها وسط مجموعة من صديقاتها المقربات، بينهم الإعلامية سهير جودة.

ونشرت "سهير" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" وظهرت خلاله برفقة الفنانة ماجدة زكي وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بهذه المناسبة وعلقت قائلة: "ابنة ماجدة زكي تظهر معها لأول مرة في احتفال هادئ بعيد ميلادها".

وكان الظهور الأخير للفنانة ماجدة زكي بعزاء الفنان الراحل أشرف عبد الغفور وحرصت على الحضور وتقديم واجب العزاء لابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.

يذكر أن الفنانة ماجدة زكي عرض لها مؤخرًا الفيلم الغنائي "سكر" والذي يمثل عودتها لشاشة السينما بعد غياب سنوات، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم الشباب وهم حلا الترك، ريهام الشنواني، ديمة أحمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج تامر المهدي.