شكرا لقرائتكم خبر عن جورج ودولت أبيض وعلوية جميل.. كيف احتفل رواد الفن برأس السنة من 90 سنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت مجلة الكواكب منذ صدورها عام 1932 كيفية احتفال نجوم الفن ورواده الأوائل برأس السنة، ففى عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 1932 نشرت المجلة موضوعًا عن احتفالات رأس السنة، وأوضحت كيف يحتفل النجوم ومنهم جورج أبيض ونجيب الريحانى وبشارة واكيم وبديعة مصابنى وعلوية جميل ودولت أبيض.

وأشارت الكواكب إلى أن الراقصة الرشيقة بديعة مصابنى كانت تحتفل بهذه المناسبة بدعوة زملائها وزميلاتها الممثلات والمطربات والراقصات إلى منزلها لتناول الغداء، حيث كانت تقيم مائدة كبيرة عامرة تحوى ألذ المأكولات وأشهاها فيطربون، ويمرحون بين المائدة والحديقة الواسعة لساعات، كما كانت توزع على عمال صالتها أنواع الكعك والفطائر والبسكويت، وكانت تحتفل في هذا العام "1932" مع زوجها نجيب الريحانى في تونس بعيدًا عن مصر، حيث كان هذا أول عيد يحتفلان به بعد صلحهما الأخير، وانتهزت الكواكب الفرصة لتبعث لهما أخلص التهانى والتبريكات والأمانى بأن يوفقهما الله في رحلتهما ويعودا في أتم سعادة.

أما الفنان الكبير جورج أبيض فكان يمثل في هذا اليوم دور سانتا كلوز، ويحمل الهدايا اللعب خلسة في الظلام إلى وحيدته سعاد أو "سوسو"، ويحاول إيهامها بأن سانتا كلوز دخل من الشباك في الليل ووضع إلى جوارها هذه الهدايا لأنها "بنت كويسة" ، لتصبح سوسو أكثر الأطفال ابتهاجاً بهذا العيد لأنها تحتفل به مرتين أولهما فى 25 ديسبمبر وثانيهما في يوم عيد ميلاد أمها في 7 يناير اذ تحتفل به دولت أبيض مع الشرقيين لا كزوجها مع الغربيين لهذا تكون المنافسة شديدة بين بابا نويل وماما نويل ويحاول كل منهما الإجادة في تمثيل دور سانتا كلوز وأن تكون هديته لسوسو أفخم وأكبر من الأخر.

أما علوية جميل فكان الاحتفال بهذا العيد يكلفها غاليا، لهذا كانت تحاول تسهية أطفالها بقطع ورقتين أو ثلاثة من النتيجة حتى لا يعرفوا موعد عيد الميلاد ، فإذا فطن الأولاد للعبتها أرغموها على تمثيل دو ماما نويل وعندها لا ترى مفر من أن تشترى بعض الزمامير والطبلات والعرائس التي توزعها عليهم أثناء يومهم، وتخص نفسها بعروسة كبيرة لتؤكد لأولادها أن سانتا كلوز راض عنها أكثر منهم.