شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل زينهم الحلقة الاخيرة .. إشادات بنجاح العمل بعد عرضه على on و Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل زينهم بطولة الفنان أحمد داوود نجاح كبير، منذ بداية أولى حلقاته وحتى نهاية الحلقة الأخيرة التى تم طرحها على منصة Watch it وقناة on؛ إذ جاءت ردود فعل الجمهور إيجابية وارتبطوا بشخصية الدكتور زينهم طبيب المشرحة غير التقليدي الذي يتحدث دائما مع والده المتوفى ومعاونه جيمي الذي بدأ يتحدث مع الموتى ويرى تفسيرات لبعض القضايا.

ولقد ساهمت عدة عوامل في نجاح مسلسل زينهم، أبرزها كل من موهبة الفنان أسامة أبو العطا وياسر عزت ويارا جبران، هؤلاء الثلاثة الذين يعملون في المشرحة والقادرون على إضفاء البهجة على المشاهد.

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، إنجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.