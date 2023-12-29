شكرا لقرائتكم خبر عن Wonka يتفوق على Aquaman 2 فى شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أجنبية عن تصدر فيلم Wonka للنجم تيومثي شالاميت شباك التذاكر هذا الأسبوع بحصد 8 ملايين دولار محليا و110.6 في جميع أنحاء العالم، ليتخطي فيلم Aquaman 2 الذي حقق 58.3 مليون دولار محلياً ليخيب الآمال لصانعيه ولجمهوره.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن المركز الثاني في سباق حصد الإيرادات جاء فيلم Migration الذي حقق إيرادات محلية وصلت 6.5 مليون دولار، بينما حقق عالمياً 37.1 مليون دولار.

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).

ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.

واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.