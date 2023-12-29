بالصورة - الظهور الأول لإبنة ماجدة زكي وكمال أبو رية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية ماجدة زكي، بعيد ميلادها، في أحد المطاعم بالقاهرة، بحضور مجموعة من صديقاتها، وظهرت لأول مرة، حبيبة كمال أبو رية، إبنة ماجدة زكي والممثل كمال أبو رية، خلال الإحتفال بعيد ميلاد والدتها.



يذكر ان أحدث أعمال ماجدة زكي هو فيلم " سكر "وتدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، و يتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

فيلم سكر بطولة ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، وهو مأخوذ عن رواية "صاحبة الظل الطويل" للكاتب جين ويبستر، وإخراج تامر المهدي.

