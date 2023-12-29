إنجى وجدان تنتهى من تصوير فيلمها "جبل الحريم" الخالي من الرجال

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الممثلة المصرية إنجي وجدان من تصوير مشاهدها في فيلم "جبل الحريم"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية مع بداية العام الجديد 2024 .

وأعربت إنجي وجدان عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة: "الفيلم تجربة جديدة وحلوة وأدعم المرأة من خلاله حيث إن العمل يناقش عدة مشكلات نسائية والمميز خلال الفيلم عدم مشاركة أي رجل على الإطلاق".

فيلم "جبل الحريم" وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، أميرة العايدي، وعدد من الممثلات اللواتي سظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول عدة مشكلات وحكايات نسائية، ولا يشارك به أي رجل على الإطلاق.

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