بالصورة - ما الذي يجمع بين ندى أبو فرحات وعابد فهد ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات صورة تجمعها بالسوري عابد فهد وعلقت قائلة : "سلام من كواليس تصوير مسلسل "نقطة انتهى"، عابد فهد ندى أبو فرحات تصوير مسلسل رمضان .

وكان قد أعلن المخرج محمد عبد العزيز عن بدء تصوير مسلسل “نقطة انتهى”، المقرر مشاركته في السباق الرمضاني القادم 2024. والذي يشارك فيه عدد من الممثلين اللبنانيين والسوريين .

ويشارك في العمل الممثل السوري عابد فهد، صالح الحايك، أنس طيارة، هلا يماني، ميرنا المير، وتيم عزيز، والممثل اللبناني عادل كرم، والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات.

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