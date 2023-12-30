شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا توقع على رسالة للرئيس الأمريكى تطالبه بوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النجمة البريطانية الشهيرة دوا ليبا، الرئيس الأمريكي بضرورة وقف إطلاق النيران في غزة، في بيان لها نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ونقلته صحيفة ذا صن، حيث عبرت النجمة صاحبة الـ 28 عاما، عن حزنها الشديد لاستمرار الحرب وسقوط الآلاف من المدنيين يوميا وتضرر ما يقارب 2.2 مليون شخص داخل قطاع غزة نصفهم من الأطفال.

ونقلت الصحيفة بيان النجمة البريطانية، جاء فيه: "مع مرور كل يوم يتألم قلبي، حزناً على الأرواح التي فقدت، وأشعر بالحزن وأنا أشهد المعاناة غير المسبوقة في غزة، حيث يعاني 2.2 مليون شخص، نصفهم من الأطفال من مصاعب لا يمكن تصورها".

وأضافت دوا ليبا: "آمل بشدة أن يتم التواصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وأحث الحكومات على وقف الأزمة التي تتكشف، أملنا يكمن في إيجاد التعاطف للاعتراف بهذا الوضع الإنساني المزري".

يأتي هذا بعد أن قررت النجمة البريطانية عدم نشر فيديو خاص لها كلفها الآلاف من الدولارات، حيث تضمن مقطعا لحملتها الترويجية في سبتمبر الماضي شملت فوضي، بما في ذلك حوادث للسيارات والهدم والانفجارات والألعاب النارية؛ بسبب مخاوفها من الحرب بين إسرائيل وفلسطين.