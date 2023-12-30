شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة راتب احتفلت برأس السنة فى قصر العينى بسبب طبق "كسكسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ زمن طويل كان نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس، وليلة رأس السنة، ويستقبلون العام الجديد بالعديد من الاحتفالات والتجمعات، وكان لكل منهم طقوسه وطريقته الخاصة فى الاحتفال، كما كان لكل منهم ذكريات مواقف لا ينساها فى هذه المناسبة.

ومن هذه المواقف ما حدث مع الفنانة الكبيرة عقيلة راتب، حيث ظلت طوال حياتها لا تنسى تلك الليلة من رأس السنة فى الخمسينات والتى قضتها هى وأصدقائها فى المستشفى بسبب أكلة "كسكسى".

وقالت عقيلة راتب فى حوار أجرته أواخر الخمسينيات أنها اتفقت مع عدد من صديقاتها فى أحد السنوات على أن يحتفلن برأس السنة بإعداد مائدة يتشاركن فيها وتعد كل منهن طبقًا للعشاء.

واجتمعت الصديقات واصطحبت كل واحدة منهن زوجها معها للاحتفال بهذه المناسبة، وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن إحدى صديقاتها أحضرت معها طبقًا من "الكسكسى"، حاز إعجاب الجميع ماعدا عقيلة راتب وصديقتها صاحبة المنزل، اللتان لم تكونا تحبان هذه الأكلة.

وما كاد العشاء ينتهى ويستأنف الحضور الاحتفال برأس السنة حتى بدأ الجميع يشعر بأعراض التسمم، والقيء وتعالت الآهات ليتبين أن الكسكسى كان فاسدًا، ولم ينجُ من هذا التسمم سوى عقيلة راتب وصديقتها صاحب المنزل اللتان لم تأكلا منه، وبسرعة اتصالتا بالإسعاف التى جاءت ونقلت جميع من حضروا الاحتفال إلى مستشفى قصر العينى لتحمل المصابين ، وقضت عقيلة راتب وجميع أصدقائها ليلة رأس السنة فى المستشفى.