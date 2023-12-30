بدت كصبية عشرينية.. زوجة راغب علامة ذات الـ57 عامًا بلوك جديد| شاهدوا الصور

كتب امير فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صورا عبر خاصية “الستوري” على حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام.

وظهرت جيهان علامة بتسريحة شعر جديدة، حيث اعتمدت الغرة العصرية لموسم الشتاء، مما جعلها تبدو أصغر سنا.

جيهان علامة بـ لوك جديد

يشار أن جيهان علامة زوجة النجم اللبناني راغب علامة قد شارفت على بلوغ االـ60 عامًا ولكنها تبدو أصغر بكثير من عمرها الحقيقي.

زوجة راغب علامة

وأعلن النجم اللبناني راغب علامة يوم 18 يناير عام 1966، عن زواجه من مواطنته المصممة جيهان العلي، وفي سنة 1997 أنجبت أول طفل تم إطلاق أسم “خالد” عليه، وفي سنة 2001 انجبت طفلها الثاني الذي حمل إسم “لؤي”.ولا يزال حتى اليوم متزوجاً منها

من هي جيهان علامة؟

ولدت مصممة المجوهرات جيهان علامة لأب لبناني يعمل رجل أعمال، وأقامت بالكويت فترة طويلة من حياتها، ثم عادت لدراسة الفنون والتصميم، بالجامعة اللبنانية الأمريكية ببيروت.

التقت جيهان العلي براغب علامة خلال أحد الحفلات التي أقامها السوبر ستار في الكويت، وتواجدت جيهان في الحفل وطلبت من راغب التقاط الصور مع والديها، وبدأت شرارة الإعجاب تشتعل في قلب راغب.

تمنى راغب علامة الزواج من فتاة مثل جيهان، وهو ما أخبر به أخيه ومدير أعماله خضر، وما لبث القدر أن حقق له حلمه، فبعد انفصاله عن زوجته الفرنسية الأولى، والتي استمر زواجه منها عامين ثم انفصلا، ليلتقي بجيهان العلي التي تحولت إلى جيهان علامة في غضون 20 يوماً، وهي مدة قصيرة نسبياً، إذ يشكل الحب في حياة راغب علامة كل شيء، ولكنه بخبرته في النساء، أدرك أن جيهان هي مفتاح سعادته الأبدي.

تجمع الميول الفنية بين راغب علامة وزوجته جيهان العلي، مع فارق هذه الميول، إلا أنها تبقى فنية خالصة، فالسيدة جيهان درست التصميم، وتخصصت في إبداع المجوهرات التي تعتبر قطعا فنية، بينما زوجها السوبر ستار راغب علامة من أبرز مطربي الساحة.

جيهان علامة التي تغار على زوجها السوبر ستار بجنون، تتمتع بعقل رزين ورؤية واضحة، فهي لا تكاد تظهر هذه الغيرة، حرصا منها على نجاح زوجها المرتبط بتواجد المعجبات حوله، ولكن المحبة الخالصة التي تكنها جيهان لراغب علامة، ظاهرة على النجم الذي يقر أنها توفر له الاستقرار في حياته، كما أنها أهدته أغلى هديتين في عمره وهما نجليه: (خالد) و(لؤي).

حفل راغب علامة بـ رأس السنة

ويحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلاً غنائيًا في موسم رأس السنة في البحرين، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

على صعيد آخر، طرح راغب علامة فيديو كليب أغنيته الجديدة “في كتير حلوين” في العاصمة اليونانية أثينا حيث تولّى عمليّة الاخراج PickCodes الذي سبق وتعاون مع راغب في كليب أغنية “تركني لحالي”.

وكان “علامة” قد نشر صورة له ولشقيقه خضر عبر خاصية الستوري على تطبيق “إنستجرام”، ظهرا فيها وهما يستريحان من عناء يوم تصويريّ طويل، داعيًا جمهوره الى ترقّب أغنيته الجديدة.

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