في عيد ميلاد أشرف زكي.. قصة حب الأستاذ والتلميذة مع “روجينا” هكذا طلب يدها وفارق العمر بينهما سيصيبك بالذهول!

كتب امير فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - يحتفل الدكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية، اليوم 29 ديسمبر 2023 بعيد ميلاده الـ 63 إذ أنه من مواليد 1960.

وتزامنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم قصة حب الأستاذ والتلميذة أشرف زكي وروجينا التي بدأت داخل معهد الفنون المسرحية، خلال السطور التالية.

قصة حب روجينا وأشرف زكي

من داخل معهد الفنون المسرحية، بدأت قصة حب الثنائي روجينا وأشرف زكي، حينما وقع الأستاذ في غرام تلميذته (التي تصغره بـ 13 عامًا)، ليبدأ من نظرة فإعجاب فحب، حينما كان معيدًا يدرس لها الدراما، فأعجب بها ولم يتردد لحظة في أن يتقدم لخطبتها وطلب يدها من أسرتها، ليكونا أجمل الثنائيات داخل الوسط الفن.

أشرف زكي وروجينا في حفل زفافهما قبل 27 عامًا

الحب الذي جمع بين الثنائي تفوق على الإمكانيات المادية، إذ قضيا شهر العسل داخل مصر، بأحد الفنادق بمدينة شبرامنت، واقتصر الشهر على يومين فقط، ولكن لم يؤثر ذلك على قصة حبهما.

انفصلا 6 أشهر والحب جمّع شملهم

ظلت حياة أشرف زكي وروجينا، مستقرة، وأنجبا ابنتين، هما “مايا ومريم”، ولكن أصاب تلك العلاقة المستمرة بعض التوتر، ما تسبب في حدوث انفصال، ولكن لم يدم طويلا حيث استمر 6 أشهر فقط، وعاد بعدها الثنائي لحياتهما الزوجية المستقرة مرة أخرى.

الفنانة روجينا كانت وستظل هي الزوجة الداعمة لزوجها داخل المنزل وخارجه، وداخل العمل وخارجه، فوقت ترشح أشرف زكى للانتخابات كانت هي السند الداعم له، رغم أنه فاز بها بالتزكية نظرا لعدم وجود مرشحين أمامه، ولكن كيف يطمئن قلب روجينا حتى تسمع إعلان فوزه بنفسها فكما يقال، “وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة”.

وخلال حديثها في برنامج “صاحبة السعادة”، قالت عن علاقتها بزوجها، “الأحلام بتكبر والطموح بتكبر وبتحسي إن الرحلة حلوة وعلى قد التعب ربنا بيجازي”.

“بيقول نآمن ببعض ونحب بعض ومنفكرش في الشكل والمظهر”، هكذا تحدثت روجينا عن عمق العلاقة بينها وبين زكي والتي جعلت زواجهما يستمر لسنوات طويلة، مضيفة “عاوزين نمشي رحلة ونستحمل وهيبقى فيها انكسارات كتير وتعب، وأنا وأشرف بقينا نستحمل هو ينفعل، أنا حاضر طيب، وأنا لما اتنرفز هو يقول طيب أهداو للبنات”.

وتابعت روجينا: “مقولناش ستوب لكن هنكمل عشان بنحب بعض، والرحلة ربنا كرمنا فيها، وعندنا بنتين أهم حاجة في حياتي، وعندك راجل مآمن بيكي وكل فترة يقول إنه مآمن بيكي”.

روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي يوافق اليوم الجمعة 29 ديسمبر، على طريقتها الخاصة.

ونشرت روجينا، صور عائلية مختلفة تجمعهما بصحبة ابنتيهما، عبر حسابها على إنستجرام، ووجهت التهنئة لزوجها، قائلة: “كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأطيب قلب في حياتنا.. ربنا يحفظك لينا ويسعد قلبك”.

وأضافت روجينا: “كل سنة وأنت بخير وصحة وسلامة وعافية وسعادة يا حبيب عمري.. يا أبو البنات”.

وتفاعل مع رسالتها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت السيناريست إنجي علاء: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يخليكم لبعض”. وكتب المخرج رامي إمام: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور.. ربنا يحفظكم” . وكتب الفنان أحمد زاهر: “كل سنة وأنت طيب يا دكتور وربنا يخليكم لبعض”. وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: “عيد ميلاد سعيد دكتور أشرف.. بتمنى لعائلتك كل التوفيق”.

يذكر أن، أشرف زكي يشغل منصب نقيب المهن التمثيلية منذ عام 2015 ومستمر في منصبه حتى الآن، ويعد شقيق الفنانة القديرة ماجدة زكي، وزوجته هي النجمة روجينا ولديهما ابنتان هما “مريم ومايا”.

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