ابنة زوجة الفنان مروان خوري تخطف الأنظار بأنوثتها.. تعرّفوا إليها – (صور)

كتب امير فتحي في السبت 30 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - نشرت ندى رمال زوجة الفنان اللبناني مروان خوري صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام، حققت انتشارا واسعًا

وتواجدت ندى في إحدى السهرات حيث تألقت بـ “توب” من الجلد الأسود نسقتها مع تنورة قصيرة باللون الأبيض.

ابنة ندى رمال

ولاقت الصور انتشارًا واسعًا بسبب ظهور ندى رمال مع ابنتها الشابة لأول مرة، والتي خطفت الانظار بجمالها.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، حيث عبروا عن حبهم الكبير لـ مروان خوري وزوجته، واشادوا بجمال ابنتها، وشبهها الكبير مع والدتها كما اثنوا على العلاقة المميزة التي تجمعهما.

مروان خوري وندى رمال

وفي شهر ديسمبر 2022، كشفت عدد من مواقع الفن اللبنانية خبر زواج مروان خوري من ندى رمال، بعد عودتهما سويا منذ فترة قصيرة، وعقد قرانهما في قبرص بعيدا عن الأنظار.

وأكدت الأخبار أن مروان خوري عقد قرانه يوم بحضور الأقرباء، ومن المقرر أن يحتفلا سويا مع العائلة والأصدقاء المقربين في حفل خاص في لبنان.

عاد المطرب مروان خوري إلى خطيبته السابقة ندى رمال بعدما أعلن انفصالهما في مايو الماضي، وظهرا سويا مؤخرا في حفل زفاف الإعلامي جاد غصن، في شهر سبتمبر.

جاء ذلك عقب تداول أنباء عن عودة مروان خوري وندى رمال، وكشف المطرب اللبناني في تصريحات تلفزيونية له إنه سيتمم الزواج قريبا.

وقال مروان خوري في تصريحات سابقة بشهر مايو الماضي، إنه “مافي نصيب”، وكان مازال يرتدي خاتم الخطبة في يديه، وأوضح أنه يحب أن يرتدي دائما أشياء في يده.

وكان أول تعليق للفنان مروان خورى فى لقاء ببرنامج “et بالعربى”: “أنا حياتي الشخصية مفتوحة، لكن علاقاتي وقت يكون بدي أظهرها بظهرها بالوقت المناسب، بس إجمالا بفضل يضل هالمطرح إلي.. لأنه مؤمن إنه الفنان هو فنه الذي يقدمه للناس”.

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