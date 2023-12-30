عمرو دياب يُحيى حفلا غنائياً في الرياض بالتزامن مع طرح ألبومه "مكانك "

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب، ليلة أمس الخميس حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، وسط حضور كبير من الجمهور، وذلك بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد " مكانك" الذي يحتوي على 12 أغنية .



وقدم عمرو دياب لأول مرة أغاني البومه الجديد "مكانك" وكان من بين هذه الأغاني، أغنية "سلامك وصلي" و "معرفش حد بالإسم ده" و "ظبط مودها" و "واخدين راحتهم" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشهد ألبوم عمرو دياب الجديد تنوع بين الأغنيات حيث قدم المقسوم والدراما والكلاسيك وكانت البداية مع أغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس

وسلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

ومعرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

وظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

وواخدين راحتهم كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم

ومكانك كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم

وياقمر كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم

ولوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي

والكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي

وما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي

ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم

والمعنويات مرتفعة كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.

