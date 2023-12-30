محمد هنيدي عن علاقته بجده: "40 سنة بيحكيلي قصة جواز أبويا وأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "Sold Out" تقديم الإعلامي محمود سعد ويُعرض على قناة "CBC" ويستضيف خلاله أبرز النجوم في كافة المجالات الفنية والاجتماعية والرياضية.

وتطرق "هنيدي" لبداياته قبل دخول الفن وللحديث عن عدد من المواقف الكوميدية التي تعرض لها في فترة طفولته، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني وعائلته إلى جانب مشاريعه خلال الفترة المقبلة.

وعن علاقته بجده علق "هنيدي" قائلا: "أحمد عبد الجواد ده جدي رحمة الله عليه، أنا محمد هنيدي، أحمد انتقل عن عمر 102 عام وكان راجل ظريف جدًا الناس بتوع زمان الحلوة دي وكان ليه أحفاد كتير بس أنا علاقتي كانت خاصة بيه وكنت قاعد معاه على طول، 40 سنة بيحكيلي حكاية جواز أبويا وأمي 140 مرة وكل ما كنت أقعد معاه كان بيحكيلي وكل مرة كنت ببين له أني نفسي أسمعها".

واستكمل: "أبويا زمان كان اسمه محمد هنيدي فاكر الاسم الثنائي ده فلما أنا جيت شال من عنده محمد وأنا اتحطيت واحنا 6 أخوات 2 شباب أنا وأخويا و4 بنات وانا جيت اخر واحد وكانوا عايزين يسموني هاني وأبويا مشكور شرفني باسم محمد".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي"، والجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق".