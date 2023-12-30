محمد هنيدي عن علاقته بالراحل علاء ولي الدين: "محدش هيجى زيه ولا يملى مكانه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "Sold Out" تقديم الإعلامي محمود سعد ويُعرض على قناة "CBC" ويستضيف خلاله أبرز النجوم في كافة المجالات الفنية والاجتماعية والرياضية.

وتحدث "هنيدي" عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين قائلا: "جملة الحاضر الغائب مكناش بنفهمها زمان لكن فعلا مش لازم يبقي حاضر لكن بيبقى طول الوقت في المواضيع والحكايات وكانت خبطة كده في بداية العمر ولما عرفت بوفاة علاء قعدت فترة مكنتش فاهم حاجة وما اعتقدش حد هيجى زيه تاني ومحدش هيملى المكان ده".

واستكمل: "اتقابلنا أنا وعلاء في المعهد العالي للفنون المسرحية وكل الناس بتقوله في واد صغير كده دمه خفيف وأنا بيقولولي في واد تخين دمه خفيف واتقابلنا وكل واحد كان عاوز يطلع اللي عنده وكان دمنا تقيل أوي والليلة دي روحت بت عنده ومن يومها يا عنده يا عندي، وأنا عرفت علاء فوق ال20 سنة واللي معوض غيابه شوية أخوه معتز وبقيت أشوفه علاء فيه في كل حاجة".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي"، والجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق".