إليسا تكشف سرًا لأول مرة: السرطان جالي من ورا علاقة حب "توكسيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إحدى المنصات الرقمية الشهيرة عن برومو الفيلم الوثائقي "It’s Ok" والذي يدور حول تفاصيل الحياة الفنية والشخصية للفنانة اللبنانية إليسا، ترويجًا واستعدادًا لعرضه يوم 25 يناير 2024.

وظهرت "إليسا" في البرومو في عدد من فترات حياتها المختلفة، حيث سلط الفيلم الوثائقي الضوء على بداية إليسا الفنية ورحلتها للشهرة والنجومية في لبنان والوطن العربي، إلى جانب العديد من التحديات التي تعرضت لها، وتنمر البعض على شفتيها، وإصابتها بمرض السرطان.

وتضمن البرومو حديث خاص لإليسا عن مسيرتها الغنائية حيث ظهرت وهي تتحدث عن مراحل مختلفة في مسيرتها الفنية وعلقت قائلة: "ناس كتير بتشوفني بيقولوا إليسا شايفة نفسها ولئيمة ومش بنطيقها ولما الانسان بيعرفني على حقيقتي بيعرف أني مش كده، وفي كتير قصص عشتها والعالم ميعرفش أني كنت بعيشها وخليتهم يقولوا اللي هم عاوزينه".

وتحدثت عن التنمر قائلة: "افتكر اني من اكتر الفنانات اللي تم الهجوم عليهم بسبب شكلهم، على فمي وعلى لبسي وكنت ببقي مش عارفة أتعامل إزاي لما يتقالي كلام زي ده".

وعن إصابتها بمرض السرطان قالت: "بعد المرض لقيت ناس كتير بتقولي بتحسي حالك ناقصة، وهربت من كل شيء خاص بالمرض وكنت بقول ان الأدوية اللي باخدها مجنناني والسرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك، واتحديت ظلم المجتمع والعنصرية الذكورية وأول مرة العالم هيشوفني بالشكل ده وفي جرأة في كل حاجة وفي ناس كتير بتقول أني مش هقدر أعمل حتي ألبوم جديد It’s Ok".

يذكر أن إليسا تشارك بحفل "ليلة نجمات العرب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" يوم الأحد المقبل وسط مشاركة عدد من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.