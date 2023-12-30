إيناس الدغيدي عن خلافها مع الإعلامية هالة سرحان: "كرامتي وجعتني وناس وقعت بينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس" وهي الحلقة الـ منقسمة لجزئين عرض الجزء الأول الخميس والحلقة الثانية مساء الجمعة.

وتطرقت للحديث عن إثارتها الدائمة للجدل في أعمالها السينمائية، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن مشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وعن خلافها مع الإعلامية هالة سرحان: "دي كانت في فترة من الفترات وماتخانقناش عمرنا ولا كان فيه مواجهة بينا، واحنا في فترة حصل ما بينا زعل بسيط كده وهي راحت أمريكا وانا عملت البرنامج بعديها وناس وقعوا بينا من جوه المحطة حاولوا يوقعوا بينا وهي كانت ظروف صعبة وصدقت وأنا كرامتي وجعتني وشدينا لكن احنا أصحاب ومفيش بينا أي حاجة وخلصت الفترة دي ونسيناها وبنتعامل مع بعض واحنا ناسينها خالص".

يذكر أن آخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كان بفيلم "مجنون أميرة" عام 2009.



