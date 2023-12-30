إيناس الدغيدي: تربيت في بيت ديني وزوجي كان مسيحي وأسلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس" وهي الحلقة الـ منقسمة لجزئين عُرض الأول الخميس والحلقة الثانية مساء الجمعة.

وتطرقت "الدغيدي" للحديث عن اتهامها بإثارة الجدل في أعمالها السينمائية، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن مشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وعن ديانتها علقت "إيناس" قائلة: "أنا مسلمة وبقول والدي كان أستاذ لغة عربية ودين واتربيت في بيت ديني ولما جيت اتجوز جوزي الله يرحمه كان مسيحي وأسلم لأن مفيش في مصر زواج مسيحي من مسلمة وبنتي مسلمة ومات مسلم واتدفن مسلم، وابنه أسلم اللي هو مش ابني، واسمي في الأول كانوا فاكرينه مسيحي وناس كتير بيفتكروا أني كنت مسيحية وكل الناس المحيطة بيا عارفة الظروف كلها وأنا بحترم كل الأديان وبحترم الدين المسيحي جدًا ودين له مكانته عندنا لكن أنا اتخلقت مسلمة وهفضل مسلمة".

يذكر أن أخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كانت من خلال فيلم "مجنون أميرة" عام 2009

