هل تفكر إيناس الدغيدي بتقديم فيلم جريء في 2024؟.. ومن ستختار للبطولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض على قناة "القاهرة والناس" وهي الحلقة الـ منقسمة لجزئين عُرض الأول الخميس والحلقة الثانية مساء الجمعة.

وتطرقت للحديث عن اتهامها بإثارة الجدل من خلال أعمالها السينمائية، وعن علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن مشاريعها السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وعن إمكانية تقديم فيلم جريء خلال عام 2024 قالت: "الحقيقة معنديش حد معين أحط عيني عليه بس حسب الدور اللي أنا عاوزة أعمله، وأنا أعتقد أن ياسمين صبري محتاجة مخرج كويس أوي عشان يطلع منها حاجة لسه مطلعتش في التمثيل، عندها وش جميل، عندها جسم جميل، عندها عقل ذكية، وأعتقد أن هي ممكن تكون شكل الإغراء بتاعة الفترة دي ومعندناش احنا ممثلات بالطلة والهيبة دي".

واستكملت: "وبحبها على المستوى الشخصي وبحب طلتها وعندها كاريزما ربنا مديهالها وعاوزة تتوجه صح في حته الفن وهتبقي هي الخيار الأول لو عملت فيلم في 2024".

يذكر أن أخر مشاركات المخرجة إيناس الدغيدي كانت من خلال فيلم "مجنون أميرة" عام 2009.

