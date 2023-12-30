دوللي شاهين تستعد لحفل الكريسماس وياسمين صبري في "الجيم" .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأظهرت خلالها إحدى الوجبات المغربية.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله بفستان أبيض أنيق.

دوللي شاهين

كشفت الفنانة دوللي شاهين عن إحياء حفل غنائي ليلة الكريسماس بأحد المطاعم الشهيرة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

عمرو دياب

كشف الفنان عمرو دياب عن كواليس جديدة من حفله الغنائي ضمن فعاليات "موسم الرياض" عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها على المسرح وسط حضور جماهيري ضخم.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وقامت خلالها بتحية متابعيها.

محمد عبده

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "روتانا" صورة من كواليس حفل الفنان محمد عبده ضمن "موسم الرياض" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها فنان العرب محمد عبده برفقة سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا.

مريم حسن

نشرت الفنانة مريم حسن صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تمارس التمارين الرياضية في الجيم.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستعد للاحتفال بالكريسماس.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر ستوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي في "الجيم".