محمد هنيدي يحكي عن مقالب فترة الطفولة: "كنت شقي وربنا نجاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "Sold Out" تقديم الإعلامي محمود سعد ويعرض على قناة "CBC" ويستضيف خلاله أبرز النجوم في كافة المجالات الفنية والاجتماعية والرياضية.

وتطرق "هنيدي" للحديث عن المرحلة التي سبقت دخوله الفن وعن عدد من المواقف الكوميدية التي تعرض لها في فترة طفولته، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني وعن علاقته بعائلته إلى جانب مشاريعه خلال الفترة المقبلة.

وتحدث "هنيدي" عن علاقته بوالدته قائلا: "أمي رحمها الله كانت زي أي ست مصرية مش زيادة عن أي حد يعني، وكنت شقي موت وأنا صغير وربنا نجاني من حاجات كتير عشان كانت نيتي كويسة، وكنت ببقي فاكر اللي أنا بعمله ده حاجة ظريفة وكلنا هنضحك بس هي كارثة".

واستكمل: "اللي افتكره ان كان عندنا جارة واتجوزت وربنا مرزقهاش بأطفال وكان ده حزن البيت كله ولما ييجي حاجة عن الأمومة ننزل نلاقيها بتبكي في بيتها ونطبطب عليها بتاع 4 أو 5 سنين وبعد كده ربنا كرمها وبقت حامل والفرحة كانت رهيبة وسعادة في العيلتين فظيعة، وجالي واحد ساكن في الشارع اللي ورايا قالي انا جبت ماسك يا محمد يخوف، قلت له وريني وجاب لي ماسك أنا خوفت لما شوفته".

مضيفًا: "قولت اجربه وجربته أول مرة على أم صاحبي اللي اداني الماسك، عشان هو اداني الماسك وخرج وكنت عارف ان امه لوحدها وخوفتها وقبل ما اطلع بيتهم لبست الماسك روحت رايح مخبط وفتحت أنا سمعت يالهوي ووقعت من طولها، وأنا راجع البيت سمعت صوت جارتنا الحامل، وخبطت فتحت اتخضت وسمعت صوتها وانا بجري بتقع وبتقول يالهوي، خدت هدومي في شنطتي ورحت على خالتي في الإسكندرية عرفت ان جارتنا سقطت بسببي، أنا مكنتش بعمل ده عشان بحب الأذية أنا بعمل ده لاني بحب تكوين المشهد"

يذكر أن الفنان محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي"، والجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق".