شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق: محمود عبد العزيز والفيشاوى أقرب أصدقائى وزوجتى شاطرة فى الطبخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم اللبناني وليد توفيق خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم، أن أهم ما تتميز به زوجته جورجينا رزق ملكة جمال الكون هو الصراحة والوضوح، كما أنها ست بيت شاطرة وتجيد الطبخ.

وأضاف، إن أقرب أصدقائى رحمهم الله كانوا الفنان محمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوى وسمير غانم وبليغ حمدى، وهؤلاء حافظوا على نجوميتهم.

وأهدى النجم اللبناني لزوجته جورجينا رزق أغنية أميرة الأحلام من ألحانه وكلمات عاصم حسين وتوزيع باسم منير، وذلك لأول مرة خلال ظهورهما مع منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة on.

وأكد النجم اللبنانى وليد توفيق أن الشعب السورى احتضنه كثيرا، وقدم عدة أفلام وحققت نجاحا كبيرا مع الفنان دريد لحام، وقال: "بعد ذلك سافرت إلى باريس وكانت خطوة مهمة في حياتى، وكان معايا فنانين عرب منهم عبد الله الرويشد".

وأضاف وليد توفيق: "اشتغلت في الكهرباء والنجارة في صغري ولم أندم على ذلك، وعمرى ما زعلت من والدى الذى احتضنى أيضا، وتوفى في السعودية أثناء الحج".

وتابع: "عانيت الكثير في لبنان مع أهلى خلال الحرب، حيث لا يوجد كهرباء ولا مياه وحتى أرصدتى في البنوك راحت عليا".

وأعرب الفنان وليد توفيق، خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على فضائية أون، أنه سعيد بأغنيته الأخيرة التي تحمل اسم "أصحاب السعادة"، من كلمات أحمد المالكى وألحان محمد يحيى، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية بعيدا عن الحزن الذى عشناه خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال لقائه أنه تعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب وجلس معه وأهداه أغنية "بلاش تبوسنى"، وحينها سألته "إيه الميزة اللى فيك" ورد التسامح.

وطرح مؤخرا النجم وليد توفيق أغنية جديدة باللهجة المصرية تحت عنوان "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وهى من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

كما انتهى النجم وليد توفيق من تصوير كليب أغنية "مصر يا أم السلام"، حيث قدمها فى السابق وغناها فى الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب وقام بتصويرها فى الأهرامات.