شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تقدم "الحب كله وفات المعاد" على مسرح ساقية الصاوي.. 4 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس حفلة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك يوم الخميس الموافق 4 يناير، حيث ستقدم أغنية "الحب كله و فات المعاد"، في حفلتين متتاليتين تبدأ الأولي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، والثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمصاحبة فرقة العرائس.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر ، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس.