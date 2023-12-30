أحمد سليم يعزف على وتر الحب بأغنية “قمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنان المصري احمد سليم بعنوان “قمر” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود العالمية.

أغنية “قمر” باللهجة المصرية، ومن اللون الغنائي الرومنسي – السريع، جاءت بقالب من السهل الممتنع من حيث المعنى والوصف لحالة الحب والعشق والغزل بالحبيبة التي فاق جمالها القمر.

صُورت أغنية “قمر” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد الذي قدم احمد سليم بصورة مختلفة عن كليباته السابقة، ويُعد هذا التعاون الأول بينهما.

أغنية “قمر” خامس أغنيات احمد سليم في العام ٢٠٢٣ حيث طرح خلال العام الحالي أغنيات “وترني الشوق، حبيبي عدا، قصر النيل، احلى من كده ايه”.

أغنية “قمر” من كلمات احمد سليم والحان عمرو صفاء وتوزيع محمد عبد الودود وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.