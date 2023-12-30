بعد لقائه بـ تركي آل الشيخ.. محمد إمام: "إن شاء الله مفاجآت كتير قريب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد إمام على لقائه بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في الرياض، رفقة عدد من النجوم منهم الفنان كريم عبد العزيز والفنان ماجد الكدواني.

ونشر "إمام" صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق عليها قائلا: "لقاء مهم مع معالي الوزير تركي آل الشيخ من أجل النهضة بصناعة الفن المصري والعربي لمستويات عالمية، ان شاء الله مفاجآت كتير قريب".

ويواصل الفنان محمد إمام الترويج لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "أبو نسب" والذي بدأ عرضه مؤخرًا في مصر وعدد من الدول العربية ويحقق نجاحًا ملحوظًا بشباك التذاكر ويشاركه البطولة لأول مرة الفنان ماجد الكدواني.

وكشف المنتج محمد رشيدي التحضير لفيلم "شمس الزناتي" والذي يعد بمثابة إعادة إنتاج للفيلم الشهير وسيقوم ببطولته الفنان محمد إمام والذي قام ببطولته والده الزعيم عادل إمام عام 1991 وأصبح من أشهر أفلام السينما المصرية.

ومن المقرر أن يكون العمل بميزانية إنتاجية ضخمة، وسيشارك الفنان محمد إمام البطولة كلًا من الفنانة أمينة خليل والمقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.