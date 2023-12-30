شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفل رأس السنة فى لبنان.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم أحمد سعد حفل ليلة رأس السنة فى لبنان غدًا الأحد، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى ليلة رأس السنة.

اجتمع الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

وطرح النجمان أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​

وأحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.

يذكر أن أحمد سعد أحيى مؤخرًا، حفلا كامل العدد فى مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان العلمين فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه وسط هتاف الجمهور، إذ قدم أغاني: "إيه اليوم الحلو ده" و"وسع وسع" و"صدقيني".