شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية فولتارين لمحمد علام على مسرح نهاد صليحة.. 3 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج محمد علام مسرحية "فولتارين" على مسرح نهاد صليحة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتعد التجربة جديدة من نوعها في المسرح حيث يشارك الجمهور في إخراجها وتقدم المسرحية مواضيع اجتماعية بشكل كوميدي ومن بطولة بعض الشباب المسرحيين.

وتعتبر آخر تجارب المخرج محمد علام هو مشروع مسرح الجريمة الذي قدم علي مسرح النهار ومن إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وعبارة عن عرض كل عشرة أيام، يحدث فيه جريمة قتل أو سرقة أو اغتصاب، ثم يحدث تحقيق من خلال محقق يبحث عن المشتبه فيهم، ثم يأتي دور الجمهور ليصبح هو المحقق ليقول من هو المجرم؟

يذكر أن مسرح الجريمة ديكور مصطفى حامد، إضاءة وليد درويش، موسيقي أشوف محروس، ملابس ياسمين جان، مدير الفرقة سمير حجاج، مخرج منفذ عماد يوسف، مخرج مساعد سهى محرم، ومن بطولة كلا من الفنانة راندا البحيرى، سحر حسن، عبير فاروق، محمد يوركا، إبراهيم سعيد، ياسر الرفاعى، نيللي الشامى، عبد الله عبد الغنى، مادونا، إسلام عرفة، محمد حمدى، شيماء على، مؤمن محمد، عادل دياب ، نور أبو البيه.