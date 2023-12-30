محمد عبده|عازف التشيللو العالمي هاوزر على مسرح اليوبيل الماسي

ياسر رشاد - القاهرة - أضيفت أجواء عالمية لحفل فنان العرب محمد عبده بمشاركة عازف التشيللو الشهير هاوز، الذي شارك في حفل اليوبيل الماسي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

قدم هاوزر فقرته منفردًا بعزفه الشهير sway وسط لوحة استعراضية مبهرة مع اندماج الحضور مع نغماته الساحرة.

ورافق هاوزر فنان العرب محمد عبده في أغنية “كل مانسنس”، كما قدم مع الفرقة الموسيقية بعزف ميدلي “صوتك يناديني، الرسايل”.

استمر الاحتفال الماسي قرابة الـ 6 ساعات متواصلة وتم بثه مباشرة عبر قنوات MBC مصر وقناة mbc وإذاعة نجوم إف إم، بجانب مقطاع الفيديو المستمرة على الحسابات الرسمية المختلفة للشركة المنظمة.

محمد عبده حضور من الساسة ونجوم الغناء لحفل اليوبيل الماسي

حضر الحفل مجموعة كبير من نجوم الغناء "أنغام، أصالة، أسما لمنور ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ

وقبل بدء الحفل تم بث فيديو مصوّر لعدد من النجوم والشخصيات السياسية البارزة الذين عبروا عن رأيهم في رحلة فنان العرب الاستثنائية التي امتدت لـ 6 عقود، وعلى رأسهم" الأمير سعود بن عبدالله، الأمير نواف بن فيصل، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بالإضافة إلى الوزير عبد العزيز خوجة، ومن الناحية الفنية" المايسترو وليد فايد، أنغام، د. عبد الرب إدريس، عبد الله الرويشد، عبد المجيد عبد الله، الملحن ناصر صالح، الموزع الموسيقي مدحت خميس".

شهد مسرح الحفل تحضيرات استثنائية فاخرة لأماكن الحضور والمسرح وعرض مجموعة من الاستعراضات ترحيبًا باليوبيل الماسي لمحمد عبده.

وجه فنان العرب محمد عبده شكر خاص إلى كل من المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، عبد الرب إدريس، نبيل شعيل، نوال الكويتية، احلام، أنغام، أصالة، عبد المجيد عبدالله، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عبدالله الرويشد، الشاعر عبد اللطيف البنائي، والملحن ناصر صالح والموسيقي عمرو هاشم والمايسترو هاني فرحات والمايسترو وليد فايد الذين تحدثوا عن رأيهم بـ محمد عبده وعن تاريخه الفني الكبير.

نبذة عن محمد عبده وبداياته الغنائية

محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان بالسعودية، بدأ مسيرته الغنائية في عام1961 في سن مبكر وهو طالب في إحدى المعاهد الصناعية بجدة، واكتشفه عباس فائق غزاوي حينما غنى في البرنامج الإذاعي “بابا عباس”.

فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.