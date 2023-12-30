إسماعيل عبد الله: مسرحنا العربي ملتصق بقضايا أمته ومدرسة للأخلاق والحرية

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القاهرة - سامية سيد - صرح الكاتب إسماعيل عبد الله، أمين عام الهيئة العربية للمسرح بمناسبة الإعلان عن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة عشرة: مهرجان المسرح العربي موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزًا مهمًا لتحقيق شعارنا الدائم "نحو مسرح عربي جديد ومتجدد".

وأضاف: المسرح مشعلنا حين يدلهم الظلام، فهو ينير لنا الطريق، لنصل إلى المسرح الذي دعا إليه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مدرسة للأخلاق والحرية، ومهرجاننا ومسرحنا بمثابة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد.

وأكد عبد الله: أن المسرح العربي مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها، وفي كل عام يمضي المهرجان قاطعاً شوطاً جديداً والأفق الرحب في انتظار مواعيدنا الجديدة".

وجدير بالذكر أن مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائزا في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .