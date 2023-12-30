بالفيديو- أغنية نادرة للسيدة فيروز بالإنكليزية تحكي عن حادثة مأساوية

ميرنا وليد - بيروت - صدرت عام 1988، أسطوانة "أغاني الميلاد" (Christmas Carols From East And West) لسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز، إلا أن هناك أغنية ميلادية نادرة لها، باللغة الإنكليزية، لم تندرج ضمن هذه الأسطوانة.



وتضمنت الأسطوانة تسجيلاً حياً لأمسية ميلادية أحيتها السيدة فيروز في كنيسة سانت مرغريت وستمنستر - لندن، ورنمت خلالها مجموعة ألحان ميلادية تقليدية، شرقية بالسريانية والعربية، وأخرى غربية، كان الشاعر الراحل جوزف حرب قد عرّب بعضها.

ونشرت المخرجة ريما الرحباني، ابنة فيروز، مقطع فيديو تضمن صوت والدتها في أغنية "Coventry Carol" التقليدية، مع صور من أحداث غز ة، ولوحات من حادثة "قتل أطفال بيت لحم" (المعروفة أيضاً باسم مـذبـحـة الأبرياء)، التي قام بها ملك مقاطعة اليهودية "هيرودس الكبير"، وذلك سعياً منه لقتل الطفل يسوع.

وتعود أغنية "Coventry Carol" الإنكليزية التقليدية، للقرن الـ16، وكُتبت في مدينة كوفنتري في غرب إنكلترا.

تحكي الأغنية الحادثة المأسوية على لسان أمهات الأطفال الرضّع الذين قتلهم هيرودس، وتشتهر بإيقاعها الحزين والهادئ ولحنها المؤثر، كما كان لها تأثير كبير على الموسيقى التقليدية الإنكليزية.



