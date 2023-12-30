ترافيس باركر يهدي ولديه هديتين ثمينتين بقيمة 300 ألف دولار.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أهدى الموسيقي الأميركي ترافيس باركر ولديه ألاباما ولاندون، بمناسبة عيد الميلاد، هدية ثمينة تقدر بـ 300 ألف دولار.



نشرت ألاباما عبر حسابها الرسمي، صورة للهدية التي حصلت عليها من والدها، وظهر في الصورة سيارتين رباعيتين الدفع، "مرسيدس بنز جي واغن" 2024.

وتفاجأت ألاباما البالغة من العمر 18 عاماً، وشقيقها لاندون البالغ من العمر 20 عاماً، بالسيارتين مركونتين في مرآب المنزل، مع شريطتين حمراوين ضخمتين تزينهما.

كما انتشر مقطع فيديو للاندون، بدى فيه مندهشاً بالهدية الفاخرة، التي قدمها له والده بمناسبة الكريسماس، كما عبرت ألاباما عن صدمتها بالهدية الباهظة في فيديو آخر.

ونشرت ألاباما أيضاً، مقطع فيديو من داخل السيارة، ظهرت فيه وهي تستعرض تفاصيل الجزء الداخلي من السيارة السوداء، وظهر ترافيس وهو يجلس بجوارها في مقعد الراكب.

ويقدر سعر سيارة "مرسيدس بنز جي واغن" لعام 2024 بحوالى 150 ألف دولار، بحسب ما قالت مجلة "بيج 6".

وحصلت ألاباما على هدية أخرى من ترافيس وزوجته كورتني كارداشيان، وهي حقيبة "هيرميس بيركين" يقدر ثمنها بما بين 25 ألف دولار و35 ألف دولار. كما أهدتها نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر ساعة كارتييه فضية بقيمة 4000 دولار.

ونشرت ألاباما صورة الحقيبة عبر حسابها الرسمي، وعلقت عليها قائلة: "حصلتُ على أول بيركين لي".

